Ostsee - Zingst

Ihr Urlaubsort: Zingst

Zingst, das jüngste Seeheilbad an der Ostsee, liegt im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Eingebettet zwischen Ostsee und Bodden besticht die Region durch eine einmalige Naturlandschaft mit ausgedehnten Wäldern und Wiesen, naturbelassenen, sauberen Stränden und Küstenstreifen soweit das Auge reicht.

Nicht allein die Schönheit der Natur mit dem wunderbaren Klima macht den Reiz aus, sondern auch der Charme eines ursprünglichen, alten Seefahrer- und Fischerdorfes. Zingst ist heute ein moderner Urlaubs- und Kurort, ein Seeheilbad. Statten Sie auch dem Zingster Heimatmuseum "Haus Morgensonne" oder dem Bernsteinzimmer einen Besuch ab.

Genießen Sie bei klarem Wetter den Blick zur autofreien Insel Hiddensee. Am Zingster Hafen werden Ausflugsreisen (nur saisonbedingt möglich) in Richtung Hiddensee, Barth oder aber auch Boddenrundfahrten und Angeltouren angeboten. Entdecken Sie die faszinierende Landschaft bei einer Wanderung. Erleben Sie unbeschwerte Stunden am Strand bei einem Spaziergang.

Weitere beliebte Ausflugsziele in der Umgebung sind die Hansestädte Rostock (70 km) und Stralsund (50 km).

Ihre Unterbringung

Ihr 4,5-Sterne-Hotel: Vier Jahreszeiten Zingst

Lage:

Das Hotel Vier Jahreszeiten liegt ruhig zwischen Ostsee und Boddenlandschaft, am Ortsrand von Zingst. Der Strand ist ca. 10 Gehminuten (1 km) entfernt. Die nächste Einkaufsmöglichkeit finden Sie in nur 140 m Entfernung.

Ausstattung:

Ihr Hotel bietet Ihnen eine lichtdurchflutete Lobby mit Bar und Café "Zur Galerie" mit kleinen Snacks und Buffetrestaurant "Vier Jahreszeiten". Auf dem Hotelgelände stehen Ihnen Parkplätze zur Verfügung (gegen Gebühr ca. 12 € pro Tag/PKW). Darüber hinaus verfügt das Hotel über ein Terrassencafé, eine Wellnessbar und einen Fahrradverleih (gegen Gebühr, nach Verfügbarkeit). Im gesamten Hotel empfangen Sie kostenfreies WLAN.

Gesundheit und Wellness

Freuen Sie sich im 1.500 m² großen PUR DAY SPA auf den hauseigenen Indoor-Pool (15 x 5 m, 28 °C), Sprudelbad, Erlebnisduschen und Dampfbad. Die Saunalandschaft bietet mit Steinsauna, Sanarium und Kelo-Außensauna sowie Ruheraum ausreichend Möglichkeiten zum Entspannen. Massage- und Wellnessanwendungen (gegen Gebühr) mit hochwertigen Produkten von Babor runden das Wohlfühlangebot ab.

Im angeschlossenen Aktivcenter können Sie sich an der Kletterwand und beim Tischtennis verausgaben oder eines der zahlreichen Fitnessgeräte ausprobieren.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Check-in: ab 15.00 Uhr/Check-out: bis 11.00 Uhr

Hunde sind gestattet, ca. 15 € pro Tier/Tag (ohne Futter, bei Buchung anzugeben, nicht gestattet im Restaurant und Wellnessbereich).

Babybetten sind kostenlos vorhanden (bei Buchung anzugeben, nach Verfügbarkeit).

Doppelzimmer Deluxe

Die Doppelzimmer Deluxe (ca. 25 m², min. 2 Vollzahler/max. 2 Vollzahler + 1 Kind) sind zur Westseite (Parkblick) ausgerichtet und verfügen über Dusche/WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Doppelbett (1.80 x 2 m, 2 Matratzen), Safe, Schreibtisch, Telefon, Sat.-TV sowie Balkon oder Terrasse.

Doppelzimmer Deluxe zur Alleinbelegung

Die Doppelzimmer Deluxe zur Alleinbelegung (ca. 25 m², min./max. 1 Vollzahler) sind zur Westseite (Parkblick) ausgerichtet und verfügen über Dusche/WC, Föhn, Kosmetikspiegel, Doppelbett (1.80 x 2 m, 2 Matratzen), Safe, Schreibtisch, Telefon, Sat.-TV sowie Balkon oder Terrasse.