Ihr Reiseverlauf

1. Tag - Anreise - Lissabon

Heute startet Ihr Städtetrip in die Haupstadt Portugals: Lissabon. Flug von Deutschland nach Lissabon, Empfang am Flughafen und Transfer vom Flughafen zum Hotel (ca. 10 km).

2. Tag - Lissabon

Nach dem Frühstück werden Sie am Hotel abgeholt und brechen auf zu der heutigen, halbtägigen Stadtbesichtigung mit Audioguides durch Lissabon. Sie besichtigen das National Coach Museum (Eintritt inklusive) und sehen edle Kutschen aus verschiedensten Jahrhunderten. Entdecken Sie die berühmte Avenida da Liberdade und tauchen Sie ein, in die Seefahrtsgeschichte Portugals im Stadtteil Belém. Die ruhige Gegend am Fluss Tajo ist bekannt für seine mit bunten Kacheln verzierten Häuser und den Torre de Belém. Sie schlendern vorbei am Kloster Mosteiro dos Jerónimos (Eintritt ca. 12 €), welches im gotischen Stil errichtet worden ist. Verpassen Sie auch nicht die berühmten Leckereien: Pastéis de Belém (nicht inklusive), die kleinen Puddingtörtchen aus diesem Stadtteil. Am Nachmittag kehren Sie zurück in Ihr Hotel oder Sie erkunden die Stadt weiter auf eigene Faust.

3. Tag - Lissabon - Sintra - Cascais - Estoril - Lissabon (ca. 80 km)

Der Vormittag steht zur freien Verfügung bevor ein weiteres Highlight heute Nachmittag auf Sie wartet. Sie werden wieder am Hotel abgeholt und fahren in das Hinterland Portugals. Der erste Stopp ist das kleine Städtchen Sintra am Fuße des Sintra-Gebirges. Beeindruckend ist der Palácio Nacional de Sintra (Eintritt inklusive), der Nationalpalast von Sintra. Entlang des Nationalparks geht es weiter zur Küstenstadt Cascais. Schlendern Sie entlang des belebten Jachthafens oder bestaunen Sie die mittelalterliche Festung Nossa Senhora da Luz und der Palast der Zitadelle. Entlang der atemraubenden Küste geht es weiter nach Estoril, die in der Vergangenheit beim Adel beliebte Stadt mit seinen brisanten Küstenfelsformationen. Gegen Abend geht es zurück in Ihr Hotel nach Lissabon.

4. Tag - Lissabon

Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung: Wie wäre es mit einer Shoppingtour durch Lissabon? Schlendern Sie über die bekannte Rua Augusta, genießen Sie das portugiesische Flair und entspannen Sie in einem der zahlreichen Cafés. Nicht verpassen dürfen Sie eine Fahrt mit der Elétrico 28, die über hundert Jahre alte Straßenbahn im Stadtteil Alfama. Die typischen steinigen und steilen Gassen finden Sie auch in diesem Gebiet der Stadt. Der Zeitgeschichte auf den Grund gehen können Sie im Castelo de Sao Jorge. Nebenbei lässt sich hier noch ein wunderbares Fotomotiv für die Daheimgebliebenen ergattern.

5. Tag - Abreise

Mit einem Koffer voller Erinnerungen treten Sie Ihre Heimreise nach Deutschland an. Hoteltransfer zum Flughafen (ca. 10 km) und Rückflug.

Reiseverlaufhinweis

Änderungen des Reiseverlaufs vorbehalten.

Ihr Urlaubsort: Lissabon

Die Hauptstadt Portugals heißt Sie herzlich willkommen. Schlendern Sie durch die Altstadt mit ihren Fliesenfassaden und den mittelalterlichen engen Gassen. Erkunden Sie die Stadt mit der Straßenbahnlinie 28 in historischen Wagons oder ersparen Sie sich einen mühsamen Aufstieg in den oberen Teil der Stadt und fahren Sie entspannt mit einer der drei Standseilbahnen (nicht inklusive).

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten warten auf Sie! Eines der bekanntesten Wahrzeichen Lissabons ist das UNESCO-Welterbe Torre de Belém. Neben dem nahegelegenen Mosteiro dos Jerónimos gehört er zu den wenigen herausragenden Bauwerken des "manuelinischen Stils", die das Erdbeben von Lissabon überstanden haben. Wer etwas Ruhe abseits der Großstadt sucht, ist im Parque Florestal de Monsanto genau richtig. Spazieren Sie durch die grüne Anlage und entdecken Sie wunderschöne Ausblicke und heimische Tiere.

Ihre Unterbringung

Ihr 4-Sterne-Hotel: Hotel Neya (Beispielhotel) (Landeskategorie)

Lage:

Das Hotel liegt zentral mit guter Anbindung zu den Metro-Stationen. Weitere Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr sind durch zahlreiche Busse abgedeckt. Der Flughafen ist rund 6 km entfernt.

Ausstattung:

Das modern eingerichtete 4-Sterne Hotel empfängt Sie herzlich in Lissabon an der 24-Stunden-Rezeption. Das Frühstückbuffet wird Ihnen täglich in dem hoteleigenen Restaurant serviert. In dem Restaurant können Sie auch die portugiesische Küche genießen, während die Bar sich perfekt dazu eignet nach einem anstrengenden Tag den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Im Hotel ist WLAN für Sie verfügbar. Gegen Gebühr können Sie auch den Spa- und Wellnessbereich des Hotels nutzen, wo Sie im Whirlpool oder bei einer Massage entspannen können.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Lebensmittelunverträglichkeiten (Gluten, Laktose oder ähnliches) sowie vegetarisches bzw. veganes Essen möglich. Bitte bei Buchung mit angeben.

Behindertengerechte Zimmer auf Anfrage.

Das Hotel ist ein Nichtraucherhotel.

Parkplätze stehen nach Verfügbarkeit vor dem Hotel bereit (gegen Gebühr, auf Anfrage).

Doppelzimmer

Die modernen, klimatisierten Doppelzimmer (ca. 20 m², min./max. 2 Vollzahler) sind mit Dusche/WC, Föhn, Telefon, Minibar & Safe (gegen Gebühr), sowie TV ausgestattet.

Einzelzimmer

Die modernen, klimatisierten Einzelzimmer (ca. 20 m², min./max. 1 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Telefon, TV, Minibar & Safe (gegen Gebühr) sowie TV ausgestattet.