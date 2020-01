Reiseverlauf

Unterkunft

Ihr 4-Sterne-Hotel: Hotel Andon Lapa (Landeskategorie)

Lage:

Das 4-Sterne-Hotel ist direkt am Strand gelegen. Nur über eine Treppe erreichen Sie den Kiesstrand mit dem klaren Wasser. Das Zentrum ist ca. 1.5 km entfernt. Restaurants und Bars befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel. Vor dem Hotel befindet sich eine Bushaltestelle, von der aus Sie ins Zentrum fahren können (gegen Gebühr ca. 1 €). Den Fährhafen mit Verbindungen nach Korfu erreichen Sie nach ca. 900 m.

Ausstattung:

Das 2019 neu eröffnete Hotel verfügt über 24-Stunden-Rezeption und WLAN (kostenfrei). Am hoteleigenen Strandabschnitt können Sie sich in der Sonne Albaniens vollkommen entspannen. Hier stehen Ihnen Sonnenschirme/ und -liegen zur Verfügung (kostenfrei, nach Verfügbarkeit). Der Außenpool (nicht beheizt) lädt zu einer Abkühlung an heißen Tagen ein. Sonnenschirme und -liegen können kostenfrei genutzt werden. Badehandtücher werden gegen eine Kaution (ca. 1 €) verliehen. Im Restaurant genießen Sie im Rahmen der Halbpension Ihr Frühstück und Abendessen auf der großen Außenterrasse mit Meerblick. Lassen Sie einen ereignisreichen Tag mit einem Drink an der Hotelbar ausklingen.

Zimmer

Doppelzimmer

Die modernen Doppelzimmer (ca. 18 m ², min./max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Sat.-TV, kleinen Kühlschrank, Telefon und Safe.

Einzelzimmer

Die modernen Einzelzimmer (ca. 18 m ², min./max. 1 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Sat.-TV, kleinen Kühlschrank, Telefon und Safe.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.