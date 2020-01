Griechenland - Korfu

Ihr Urlaubsort: Moraitika

Moraitika liegt an der Ostküste von Korfu und besticht durch seinen liebevoll restaurierten Ortskern. Spazieren Sie durch die Gassen und lassen das ursprüngliche Flair auf sich wirken. Kleine Tavernen, romantische Cafés oder doch ein geselliger Abend in einer der Bars. Urlaubsfreude und Unterhaltung - dafür steht Moraitika.

Die zumeist kieseligen Strände sind sehr sauber und bieten eine Reihe an sportlichen Aktivitäten, die jede noch so kulinarische Sünde in Vergessenheit geraten lassen. Moraitika ist der Ferienort für Bade- und Akivurlauber und ist unumstritten auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Touren über die Insel oder für einen Ausflug nach Korfu Stadt, auf die Insel Paxos oder auf das griechische Festland.

Unterkunft

Ihr 3-Sterne-Hotel: Sea Bird (Landeskategorie)

Lage:

Das Hotel Sea Bird liegt ca. 200 m vom schönen Kies-/Sandstrand entfernt. Zum Ortszentrum von Moraitika sind es ca. 300 m. Korfu-Stadt ist ca. 20 km entfernt. Verschiedene Bars und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel.

Ausstattung:

Das Hotel verfügt über eine Rezeption, Lobby und Lounge. Genießen Sie im Restaurant "VOULA" griechische und internationale Küche oder eine Kleinigkeit an der Snackbar. Der Außenpool (Liegen und Sonnenschirme kostenfrei, nach Verfügbarkeit) bietet die Erfrischung an heißen Tagen. Den Abend können Sie bei einem Drink und Musik in der Hotelbar gemütlich ausklingen lassen. Im Bereich von Lobby, Bar und Pool steht Ihnen WLAN kostenfrei zur Verfügung.

Zimmer

Doppelzimmer

Die Doppelzimmer (ca. 21 m², min./max. 2 Vollzahler + 1 Kind) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage (gegen Gebühr), Sat.-TV, Telefon und Balkon oder Terrasse.

Doppelzimmer zur Alleinbelegung

Die Doppelzimmer zur Alleinbelegung (ca. 21 m², min./max. 1 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage (gegen Gebühr), Sat.-TV, Telefon und Balkon oder Terrasse.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.