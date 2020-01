Östliches Mittelmeer & Gardasee

Reiseverlauf

1. Tag - Toscolano Maderno (Gardasee, Italien)

Individuelle Anreise an den Gardasee.

2. - 3. Tag - Toscolano Maderno (Gardasee, Italien)

Tage zur freien Verfügung.

4. Tag - Toscolano Maderno (Gardasee, Italien) - Venedig (Italien) (ca. 200 km)

Abfahrt: 16.30 Uhr

Individuelle Anreise nach Venedig zum Hafen und Einschiffung auf MSC Orchestra.

5. Tag - Bari (Italien)

Ankunft: 10.30 Uhr Abfahrt: 17.00 Uhr

6. Tag - Katakolon (Olympia, Griechenland)

Ankunft: 11.00 Uhr Abfahrt: 17.00 Uhr

7. Tag - Mykonos (Griechenland)

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 19.00 Uhr

8. Tag - Piräus (Athen, Griechenland)

Ankunft: 7.30 Uhr Abfahrt: 16.30 Uhr

9. Tag - Saranda (Albanien)

Ankunft: 12.00 Uhr Abfahrt: 20.00 Uhr

10. Tag - Dubrovnik (Kroatien)

Ankunft: 9.00 Uhr Abfahrt: 15.00 Uhr

11. Tag - Venedig (Italien)

Ankunft: 8.30 Uhr

Ausschiffung und individuelle Heimreise.

Hinweis zum Reiseverlauf:

Änderungen des Routenverlaufs vorbehalten.

Hotel

Ihr 4-Sterne-Hotel: Hotel Milano (Landeskategorie)

Lage:

In fantastischer Lage direkt am Ufer des Gardasees und am Hafen von Toscolano befindet sich das 4-Sterne-Hotel Milano. Das Zentrum von Toscolano-Maderno mit Bars, Restaurants und diversen Einkaufsmöglichkeiten erreichen Sie nach nur wenigen Metern. Den nächsten Badestrand finden Sie in 300 m Entfernung.

Ausstattung:

Das Hotel verfügt über Lift, Restaurant (vegetarische und glutenfreie Gerichte können auf Anfrage zubereitet werden), Bar, Cafeteria, Sonnenterrasse, sowie eine Gartenanlage mit Außenpool und Poolbar, Liegestühle und Sonnenschirme (im Poolbereich, inklusive).

WLAN ist im gesamten Haus kostenlos verfügbar. Parkplätze befinden sich am Hotel (nach Verfügbarkeit, ca. 5 € pro Tag).

Zimmer

Doppelzimmer

Die gemütlichen Doppelzimmer (ca. 16 m², min./max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Kühlschrank, Telefon, TV und WLAN.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Check-in: ab 16.00 Uhr/Check-out: bis 10.00 Uhr

Haustiere sind auf Anfrage gestattet. (ca. 5 € pro Nacht, ohne Futter).

Babybetten sind auf Anfrage und kostenlos vorhanden.

Schiff

Ihr Premium-Schiff: MSC Orchestra

Die MSC Orchestra wurde im Juni 2007 getauft und überzeugt mit einer exklusiven Einrichtung kombiniert mit Eleganz und Innovation sowie traditionellen Elementen.

Das komfortable Schiff bietet seinen Gästen auf 22.000 m² vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten und stilvolle Ruhezonen. Das geräumige Pooldeck zählt mit großen Swimmingpools, mehreren Whirlpools, Sonnenliegen und Poolbars sicherlich zu den spektakulärsten Einrichtungen an Bord. Nicht weniger eindrucksvoll ist das zweistöckige Theater mit seinem täglich wechselnden professionellen Showprogramm.

Sportlich Aktive finden ein modern ausgestattetes Fitnesscenter und MSC Aurea Spa (gegen Gebühr) und für Computerfreunde steht ein modernes Internetcafé zur Verfügung (gegen Gebühr). Auch kulinarisch werden Sie täglich in den verschiedenen Restaurants mit immer neuen Gaumenfreuden verwöhnt.

Für die kleinen Gäste ist die MSC Orchestra ein ganz besonderes Schiff. Neben der Kinderbetreuung in verschiedenen Altersgruppen gibt es auch einen eigenen Kinderbereich und einen Kinderswimmingpool an Bord. Die MSC Orchestra verfügt zudem über ein Buffet-Restaurant, ein Bistro, ein Las Vegas Style Casino, diverse Bars und Lounges sowie Einkaufs-Arkaden.

Unterbringungshinweis

Schiffs- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Kabinen

Balkonkabine A

Die Balkonkabinen A (ca. 17 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Klimaanlage (optimierte Innenluft-Qualität), TV, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), Bad oder Dusche/WC, Föhn, Minibar (gegen Gebühr), Safe und ein Doppelbett, das sich zu zwei Einzelbetten arrangieren lässt. Zusätzlich bieten die Kabinen darüber hinaus raumhohe Fenster, die zum privaten Balkon mit Sitzgelegenheiten führen.

Balkonkabine B

Die Balkonkabinen B (ca. 17 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Klimaanlage (optimierte Innenluft-Qualität), TV, Telefon, Internetzugang (gegen Gebühr), Bad oder Dusche/WC, Föhn, Minibar (gegen Gebühr), Safe und ein Doppelbett, das sich zu zwei Einzelbetten arrangieren lässt. Zusätzlich bieten die Kabinen darüber hinaus raumhohe Fenster, die zum privaten Balkon mit Sitzgelegenheiten führen und liegen in besserer Lage auf dem Schiff.

Balkonkabine C

Die Balkonkabinen C (ca. 17 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) bieten die gleiche Ausstattung und Lage wie die Balkonkabinen B, verfügen aber über einige Extraleistungen, die in den anderen Kategorien nicht zu finden sind.

Eingeschlossene Leistung bei Buchung einer Balkonkabine C: