Nordsee, Atlantik & Mittelmeer

Reiseverlauf

1. Tag - Kiel (Deutschland)

Abfahrt: 17.00 Uhr

Individuelle Anreise nach Kiel und Einschiffung auf Costa Favolosa.

2. Tag - Århus (Dänemark).

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 18.00 Uhr

3. Tag - Erholung auf See.

4. Tag - Ijmuiden (Amsterdam/Niederlande)

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 17.00 Uhr

5. Tag - Erholung auf See.

6. Tag - La Coruña (Spanien).

Ankunft: 12.00 Uhr Abfahrt: 20.00 Uhr

7. Tag - Leixões (Portugal).

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 19.00 Uhr

8. Tag - Lissabon (Portugal).

Ankunft: 9.00 Uhr Abfahrt: 17.00 Uhr

9. Tag - Gibraltar (Gibraltar).

Ankunft: 13.00 Uhr Abfahrt: 19.00 Uhr

10. Tag - Málaga (Spanien).

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 18.00 Uhr

11. Tag - Erholung auf See.

12. Tag - Barcelona (Spanien).

Ankunft: 8.00 Uhr Abfahrt: 13.00 Uhr

13. Tag - Savona (Italien).

Ankunft: 8.00 Uhr

Ausschiffung und individuelle Heimreise.

Hinweis zum Reiseverlauf:

Änderungen des Routenverlaufs vorbehalten.

Schiff

Ihr Premium-Schiff: Costa Favolosa

Tauchen Sie ein in die Welt der Märchen an Bord der Costa Favolosa. Nicht nur in der Namensgebung der Decks und verschiedenen Einrichtungen, sondern auch im Design zieht sich das Thema Märchen wie ein roter Faden durch den modernen Luxusliner. Im Theater Hortensia, welches sich über drei Decks erstreckt, werden Ihnen einmalige Shows geboten. Auch bietet das Schiff Casino, Diskothek, Videospiele, Bordgeschäfte, Internet-Point, Bibliothek und Pooldeck mit ausfahrbarem Glasdach und Kinoleinwand für "Kinoerlebnisse unterm Sternenhimmel".

Der 6.000 m² große SPA-Bereich Samsara Spa erstreckt sich über zwei Decks und lädt mit Thalassotherapie, Sauna, türkischem Dampfbad und Solarium zum Entspannen ein. Auch Sportbegeisterte kommen im Fitnesscenter oder in den verschiedenen Kursen ins Schwitzen.

Empfehlenswert ist auch ein Abend im Club Restaurant Club Favolosa auf Deck 11. Lassen Sie sich von den kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen und genießen Sie den Ausblick auf die vorbeiziehende Landschaft.

Bordzeitung

Das Tagesprogramm an Bord, wird Ihnen jeden Abend für den folgenden Tag in Ihre Kabine gebracht. Es beinhaltet wichtige Informationen, wie zum Beispiel Anlege- und Ablegezeiten des Schiffes, sämtliche Aktivitäten und Veranstaltungen an Bord, Sprechstundenzeiten der deutschsprachigen Hostess, Öffnungszeiten der Einrichtungen an Bord wie zum Beispiel des Restaurants etc. Wir empfehlen das Programm immer dabei zu haben.

Deutschsprachiger Gästeservice

An Bord herrscht eine internationale Atmosphäre, mit Gästen und Besatzung aus der ganzen Welt. Neben der Deutschen Sprache werden Ihnen auch Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch und viele weitere Sprachen begegnen. Zu Ihrer sprachlichen Unterstützung finden Sie an Bord aller Costa Schiffe eine deutschsprachige Hostess, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Neben Einschiffungs- und Ausschiffungsveranstaltungen, informativen Vorträgen über das Schiff und/oder die Route, finden täglich Sprechstunden statt, in denen Sie Ihre Anliegen und Fragen klären können. Ebenfalls stehen sämtliche Ausdrucke an Bord (Bordzeitung, Menüs, Tour-Magazine uvm.) in deutscher Sprache zur Verfügung.

Kleidung

Grundsätzlich sind für das Leben an Bord leichte sportliche Kleidung und bequeme Schuhe empfehlenswert. Es gibt für die Abende keine verbindlichen Kleidungsvorschriften, aber im Tagesprogramm Today finden Sie die Kleiderempfehlungen für den jeweiligen Tag. Auf jeder Kreuzfahrt finden ein oder zwei Gala-Abende statt, für die ein eleganteres Kleidungsstück empfehlenswert ist.

Bezahlung an Bord

Bei Ankunft finden Sie in Ihrer Kabine Ihre persönliche Costa Bordkreditkarte, die Ihnen während der Kreuzfahrt als Ausweis und Zahlungsmittel an Bord dient. Das bedeutet, dass alle Ausgaben die von Ihnen an Bord zum Beispiel im Bordgeschäft, im Restaurant, in den verschiedenen Bars oder im Spa-Bereich getätigt werden, auf Ihr persönliches Bordkonto gebucht werden und Sie am Ende der Reise eine gesamte Abrechnung Ihres Bordkontos auf der Kabine erhalten. Sie können Ihre Rechnung in Bar (Euro oder US-Dollar), mit Traveller-Schecks oder per Kreditkarte (Visa, MasterCard und American Express) begleichen. EC-Karten werden an Bord nicht akzeptiert.

Unterbringungshinweis

Schiffs- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr. Die Bordsprache ist unter anderem Englisch. Kenntnisse der englischen Sprache sind daher zu empfehlen. Ein deutschsprachiger Gästeservice ist an Bord (deutschsprachige Hostess an Bord sowie Borddurchsagen, Menükarten und Tagesprogramm auf Deutsch, Landausflüge in deutscher Sprache).

Bitte beachten Sie, dass eine Online-Registrierung unter www.berge-meer.de/bordmanifeste eigenmächtig bis spätestens acht Wochen vor Anreise mittels der Reederei-Vorgangsnummer und Ihrem Namen erfolgen muss. Sobald wir die Buchungsnummer, die Sie für den Check-in benötigen, von der Reederei erhalten haben, werden wir Ihnen diese zukommen lassen. Die Online-Registrierung ist zwingend erforderlich für die Erstellung der Reiseunterlagen. Die Kabinenzuteilung obliegt der Reederei.

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Reise kein CostaClub-Rabatt abgezogen werden kann.

Zimmer

Innenkabine A

Die Innenkabinen A (ca. 12 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe.

Innenkabine B

Die Innenkabinen B (ca. 12 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe. Zudem verfügen sie über eine bessere Lage auf dem Schiff.

Außenkabine A

Die Außenkabinen A (ca. 12 - 15 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe sowie über ein großes Fenster.

Außenkabine B

Die Außenkabinen B (ca. 12 - 15 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe sowie über ein großes Fenster. Zudem verfügen sie über eine bessere Lage auf dem Schiff, können jedoch über eingeschränkte Sicht verfügen.

Balkonkabine A

Die Balkonkabinen A (ca. 14 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe sowie über einen privaten Balkon mit Sitzgelegenheit.

Balkonkabine B

Die Balkonkabinen B (ca. 14 m², min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Sat.-TV, Telefon, Minibar und Safe sowie über einen privaten Balkon mit Sitzgelegenheit. Zudem verfügen sie über eine bessere Lage auf dem Schiff.

Verpflegung

Ihre Vollpension an Bord

Frühstück, Mittagessen, Abendessen, 24-Stunden-Kabinenservice (gegen Gebühr) sowie zwischenzeitlich kleine Snacks. Im Buffet-Restaurant stehen Wasser, Tee und Kaffee bereit (Selbstbedienung). An den Gala-Abenden werden besondere Menüs serviert.