Kroatien - Istrien

Unterkunft:

Ihr 4-Sterne-Hotel: Hotel Omorika (Landeskategorie)

Lage:

Das Hotel befindet sich in einer Hanglage. In nur ca. 2 km erreichen Sie über die schöne Uferpromenade das Ortszentrum von Crikvenica. Vor dem Hotel befindet sich die Haltestelle einer Bimmelbahn, die in den Sommermonaten (gegen Gebühr) zum Zentrum fährt (gegen Gebühr). Unterhalb des Hotels in ca. 150 m befindet sich der flach abfallende Kiesstrand. Der Zugang zum Strand erfolgt über Treppen. In ca. 5 Gehminuten finden Sie die nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Restaurants und Bars erreichen Sie nach ca. 15 Gehminuten. Der Flughafen Rijeka befindet sich in ca. 25 km Entfernung.

Ausstattung:

Das 4-Sterne-Hotel verfügt über Rezeption, Lift und kostenfreies WLAN.

Im Rahmen der Halbpension genießen Sie im neu renovierten und klimatisierten Restaurant Frühstück und Abendessen in Buffetform. Lassen Sie den Abend mit einem Drink von der Aperitivbar auf der großen Außenterrasse ausklingen.

In den Sommermonaten findet ein Animationsprogramm für Kinder und Erwachsene statt.

Für Sport-Begeisterte gibt es ein großes Angebot an verschiedenen Freizeitaktivitäten, zum Beispiel 3 Tennisplätze, Tischtennis und Mini-Fußball (jeweils gegen Gebühr).

Auch am Strand haben Sie die Möglichkeit gegen Gebühr verschiedene Wassersportarten (Fremdanbieter), wie Wasserski oder Tretbootfahren auszuprobieren.

Direkt am Hotel befindet sich ein kostenfreier Parkplatz (unbewacht, nach Verfügbarkeit).

Zimmer:

Doppelzimmer

Die komfortablen Doppelzimmer (ca. 25 m², min. 2 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) sind ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Safe (kostenfrei), Minibar (gegen Gebühr), kostenfreies WLAN und Balkon.

Doppelzimmer Meerseite

Die komfortablen Doppelzimmer Meerseite (ca. 25 m², min. 1 Vollzahler + 1 Kind/max. 2 Vollzahler + 1 Kind) sind ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Safe (kostenfrei), Minibar (gegen Gebühr), kostenfreies WLAN und Balkon zur Meerseite.

Einzelzimmer

Die komfortablen Einzelzimmer (ca. 25 m², min. 1 Vollzahler/max. 1 Vollzahler) sind ausgestattet mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Safe (kostenfrei), Minibar (gegen Gebühr), kostenfreies WLAN und Balkon.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.