Montenegro, Bosnien-Herzegowina & Kroatien

Ihr Reiseverlauf

1. Tag - Anreise

Flug nach Podgorica oder Tivat. Sie werden von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung am Flughafen in Empfang genommen und es erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel. Abendessen und Übernachtung in Podgorica.

2. Tag - Podgorica - Ostrog - Trebinje (ca. 150 km)

Am Morgen erkunden Sie Podgorica bei einer Stadtbesichtigung. Vorbei an den zahlreichen Sehenswürdigkeiten geht es zum Kloster Ostrog. Wie ein Vogelnest wurde das Kloster in den Fels gebaut. Die weiße Fassade hebt sich kontrastreich vom dunklen Felsen ab. Ist das nicht ein schönes Fotomotiv? Die dicken Mauern liegen schützend um die sterblichen Überreste des Heiligen Vasilije. Lauschen Sie Ihrem Reiseleiter, der Ihnen mehr von der spannenden Geschichte rund um das Kloster erzählt. Über Nikšic fahren Sie zur Grenze von Bosnien-Herzegowina, wo Sie anschließend die Stadt Trebinje in der sogenannten Republika Srpska erreichen. Nach einer Stadtbesichtigung beziehen Sie Ihr Hotel, wo das Abendessen und die Übernachtung erfolgen.

3. Tag - Trebinje - Mostar - Meðugorje - Podgora (ca. 250 km)

Von Trebinje aus geht es heute in die UNESCO geschützte Stadt Mostar. Lassen Sie sich von den engen Gassen mit dem osmanischen Pflaster, zahlreichen Moscheen und gepflegten Kaffeehäusern verzaubern. Natürlich darf das Wahrzeichen der Stadt nicht fehlen: die alte osmanische Bogenbrücke über die Neretva. Diesen Anblick kennen Sie sicher von Bildern! Am Nachmittag erreichen Sie den Wallfahrtsort Meðugorje. Jedes Jahr pilgern zahlreiche Gläubige an den Ort, wo sechs Kinder und Jugendliche in den 1980er Jahren von einer Marien-Erscheinung berichtet haben. Am Abend erreichen Sie Podgora an der kroatischen Makarska-Riviera, wo das Abendessen und die Übernachtung erfolgen.

4. Tag - Podgora - Šibenik - Krka Nationalpark - Split - Podgora (ca. 300 km)

Am Morgen fahren Sie entlang der wunderschönen Adriaküste in die Stadt Šibenik. Nach einer kurzen Besichtigung der Stadt, die wegen ihrer wunderschönen Kathedrale Sv. Jakova bekannt ist, brechen Sie auf zum Krka Nationalpark. In dieser traumhaft schönen Landschaft bildet der Fluss Krka herrliche Wasserfälle, die über 17 Steinbarrieren in die Tiefe rauschen. Erkennen Sie diesen Ort vielleicht wieder? In den 1960er Jahren wurden hier Teile der bekannten Winnetou Filme gedreht. Nach dieser beeindruckenden Naturkulisse fahren Sie in die alte Römerstadt Split. Bei der Besichtigung der malerischen Altstadt und des imposanten Diokletianpalastes begeben Sie sich im Anschluss auf die Spuren des römischen Kaisers Diokletian. Abendessen und Übernachtung in Podgora.

5. Tag - Podgora - Insel Brac (optional) - Podgora (ca. 180 km)

Lassen Sie heute die Seele baumeln und genießen Sie die kroatische Sonne im beliebten Badeort. Nutzen Sie die freie Zeit zum Entspannen. Auf Wunsch können Sie heute an einer Schifffahrt zur Insel Brac teilnehmen. Dort besuchen Sie ein romantisches Fischerdorf, in dessen traumhafter Umgebung Sie ein Fischpicknick mit gutem Wein am Schiff erwartet (bei Schlechtwetter an Land in einem Restaurant). Am Nachmittag fahren Sie zurück nach Podgora. Abendessen und Übernachtung in Podgora.

6. Tag - Podgora - Dubrovnik - Budva (ca. 250 km)

Sie verlassen Podgora und machen sich auf den Weg nach Dubrovnik, die Stadt mit der mächtigen Stadtmauer und den markanten roten Ziegeldächern. Die romantische Altstadt liegt auf einer Halbinsel in der türkisfarbenen Adria und wird von einer Jahrhunderte alten Festigung umgeben. Zahlreiche Paläste, Kirchen und Patrizierhäuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert zeugen von der ruhmreichen Vergangenheit. Die Schönheit Dubrovniks hat auch die UNESCO erkannt und die Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt. Bei einer Besichtigungstour werden Sie schnell merken, wieso die "Perle der Adria" als eine der schönsten Städte der Welt gilt! Werfen Sie einen Blick in die älteste Apotheke Europas, und bestaunen Sie historische Apothekerbücher, alte Arzneigefäße und Gerätschaften aus längst vergangenen Tagen. Im Anschluss haben Sie noch etwas Zeit, die Stadt nach Ihren eigenen Wünschen zu erkunden. Am Abend erreichen Sie die montenegrinische Stadt Budva, wo das Abendessen und die Übernachtung erfolgen.

7. Tag - Budva - Sveti Stefan - Bar - Budva (ca. 80 km)

Am Morgen erkunden Sie die Altstadt von Budva, die älteste und direkt am Meer gelegene Stadt Montenegros. Nach dem Stadtrundgang durch die romantischen Gässchen der venezianisch geprägten Altstadt geht es für Sie weiter zu der Perle Montenegros: die Insel Sveti Stefan. Sie ist lediglich durch einen schmalen Damm mit dem Festland verbunden und ist das meistfotografierte Motiv Montenegros. Von dort aus starten Sie Ihren ca. 45 minütigen Spaziergang (ca. 2 km) entlang eines panoramareichen Küstenwegs zur ehemaligen Sonnenresidenz des Königs. Halten Sie Ihren Fotoapparat für die schönen Eindrücke bereit. Anschließend fahren Sie weiter nach Stari Bar. Während eines Stadtrundganges lernen Sie das alte, historische Bar mit den rekonstruierten Fassaden und Ruinen aus herrschaftlicher Zeit näher kennen. Abendessen und Übernachtung in Budva.

8. Tag - Abreise (ca. 64 km)

Es heißt Abschied nehmen! Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie heute die Heimreise an. Transfer zum Flughafen Podgorica oder Tivat und Rückflug nach Deutschland.

Hinweis zum Reiseverlauf: Änderungen des Reiseverlaufs vorbehalten.

Unterkunft:

Ihre 4-Sterne-Hotels während der Rundreise (Landeskategorie)

Sie übernachten in 4-Sterne-Hotels, die alle über Lobby, Restaurant und Bar verfügen. Die Doppelzimmer (min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, TV und Telefon.

Unterbringungshinweis

Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.

Ihre Beispielunterkünfte

Podgorica: Hotel Aurel****

Trebinje: Hotel Leotar****

Podgora: Hotel Medora Auri****