Ausflüge

Ihr Ausflugspaket: (optional)

Ganztagesausflug: Stadtrundfahrt Santorini (Tag 3 oder 4)

Freuen Sie sich auf ein ganztägiges Erlebnis in Santorini! Bei dieser Tour entdecken Sie auf Wunsch die wichtigste archäologische Stätte von Santorin, Akrotiri (Eintritt 12 €, vor Ort zu zahlen). Sie lernen Wissenswertes über das Weinerbe der Insel, besuchen das einzige Weinmuseum des Weinguts Koutsoyanopoulos, erleben atemberaubende Caldera-Landschaften, die Aussicht vom höchsten Punkt der Insel und das Kloster des Propheten Elias. Außerdem haben Sie die Gelegenheit Ihr Mittagessen am Meer zu genießen. Zum Abschluss des Tages genießen Sie in Oia den wunderschönen Sonnenuntergang. Einfach traumhaft!

Halbtagesausflug: Athentour und Besuch der Akropolis (Tag 12)

Erleben Sie bei dieser Tour die Hauptstadt Griechenlands hautnah! Sie beginnen Ihre Tour mit einem Aufstieg zum Akropolis-Hügel, auch genannt "der Heilige Fels". Es ist der wichtigste Ort Athens und einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt. Bewundern Sie die archtitektonischen Meisterwerke des goldenen Zeitalters. Anschließend unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang durch die wunderschöne Altstadt, wo Sie auf Wunsch das neue Museum der Akropolis besuchen können (gegen Gebühr). Danach erkunden Sie den Monastiraki-Platz und dem dort festinstallierten Flohmarkt, wo alles Mögliche verkauft wird. Vielleicht finden Sie ja hier das ein oder andere Souvenir? In einem am Monastiraki-Platz gelegenen Restaurant werden Sie in den Genuss einer einheimischen Spezialität kommen: Souvlaki. Hierbei handelt es sich um einen Spieß mit gegrilltem Schweinefleisch. Die Zubereitungsart ist in Griechenland ist völlig unterschiedlich. Aber eins steht fest: ein wirklich sehr leckeres Gericht! Im Anschluss unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt. Zuerst fahren Sie amPanathenaische Stadion, das 1896 aus Marmor für die Olympischen Spiele erbaut wurde, vorbei. In der Antike fanden hier die athletischen Wettkämpfe während des Panathenaia-Festes statt. Weiter geht es zum Zeus Tempel. Können Sie sich beim Anblick der Ruinen vorstellen wie dieser zu seiner Blütezeit ausgesehen hat? Die Fahrt führt Sie vorbei am Hadriansbogen und dem Hellenischen Parlament, wo Sie der Wachablösung der Eyzonen Garde zusehen werden.

Halbtagesausflug: Santorini - Aphrodite Sunset Cruise (Tag 3 oder 4)

Segeln Sie auf dieser 6-stündigen Kreuzfahrt über Santorinis wunderschönen "Caldera" (mit Wasser gefüllter Vulkankrater) und besuchen Sie die Inseln Nea Kameni und Thirasia. Ihr Ausflug startet am Hafen "Athinios". Hier gehen Sie an Bord Ihres Aussichtsbootes und genießen die beeindruckende Aussicht auf die Klippen von Santorin. Ihr erster Stopp führt Sie zur Insel Nea Kameni. Entspannen an Bord Ihres Aussichtsbootes oder statten Sie der Insel einen Besuch ab (gegen Gebühr, ca. 2.50 €). Auf Wunsch können Sie an einer Führung teilnehmen, bei der Sie mehr über die Geschichte und die geologischen Gegebenheiten des Vulkans erfahren. Oder aber Sie nutzen die freie Zeit, um den Krater auf eigene Faust zu erkunden. Ihr nächster Stopp ist die Insel Palea Kameni, ein wahres Entspannungsparadies! Ein Ort, der für seine heißen Quellen und sein Thermalwasser berühmt ist. Das Boot hält etwa 30 Minuten ca. 30 Meter vom Strand Agios Nicholaos entfernt, sodass Sie vom Boot aus zum Strand rüberschwimmen müssen. Die Besonderheit dabei: der mit dem Wasser gemischte Schlamm enthält Schwefel, Eisen und andere Metalle aus dem Vulkan, welche sehr gut für Haut, Rheuma, Arthritis und andere körperliche Beschwerden sind. Zurück an Bord segelt das Boot über den Unterwasserkratern von Palia Kameni weiter zur Insel Thirasia und ankert in der Nähe, um sie zu einem typisch griechischem Abendessen in Buffetform einzuladen. Der Ausflug neigt beim Sonnenuntergang langsam seinem Ende. Der letzte Stopp ist in der Nähe des Dorfes Oia, wo Sie Gelegenheit haben, das schöne Naturspektakel der untergehenden Sonne zu beobachen. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und machen Sie einzigartige Erinnerungsfotos, bevor Ihre unvergessliche Reise im Hafen von Athinios endet.

Halbtagesauflug: Mykonos Tour (Tag 10)

Ihre Tour beginnt mit einer Busrundfahrt, bei der Sie die Insel erkunden. Sie besuchen einige der berühmtesten Strände und bewundern die Landschaft. Dabei tauchen sie tief in das alltägliche Leben ein, sehen Fischer und Kaiques (traditionelle Boote), kleine private Kapellen und Häuser, die im typisch kykladischen Stil erbaut wurden. Der erste Zwischenstopp findet in Ano Mera statt, dort haben Sie Gelegenheit für einen Spaziergang über den traditionellen Platz. Außerdem können Sie auf Wunsch das Kloster von Ano Mera besuchen und einiges über seine Geschichte erfahren (1 € Eintrittsgebühr, zahlbar vor Ort). Weiter geht es zum Strand Kalafatis. Dort haben Sie Zeit, zum Entspannen und Erfrischen, bevor Sie nach Mykonos zurückkehren. Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre der kleinen engen Gassen und bewundern Sie die wunderschönen schneeweißen Häuser von Mykonos. Beim Rundgang werden Sie die berühmten Windmühlen sehen und Petros, das Maskottchen von Mykonos finden. Ende in Little Venice.

Ausflugspakethinweise

Das optionale Ausflugspaket beruht auf einer Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen. Bei Nichterreichen behalten wir uns vor, das Ausflugspaket bis 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen.

Bitte beachten Sie, dass bei den Ausflügen auch Gäste anderer Reiseveranstalter mitreisen. Aufgrund internationaler Reisenden gibt die Reiseleitung mehrsprachige Erklärungen.

Bitte beachten Sie, dass es in den Monaten Juli und August dazu kommen kann, dass in vereinzelten Fällen die Straßen von Mykonos überfüllt sein könnten. Außerdem beinhaltet diese Tour ausgedehnte Spaziergänge durch enge Straßen mit Kopfsteinpflaster, tragen Sie daher bequeme Schuhe.

Nicht für Gäste mit eingeschränkter Mobilität empfohlen.