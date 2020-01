Kroatien - Kvarner Region und Nord-Dalmatien

1. Tag - Anreise - Rijeka - Insel Krk

Individuelle Anreise nach Rijeka. Nach Einschiffung werden Sie durch Ihre Reiseleitung in Empfang genommen. Während eines kleinen Snacks an Bord wird der Anker gelichtet und Sie fahren los in Richtung der Insel Krk. Unterwegs ankern Sie in einer kleinen Bucht, um ein Bad in dem kristallklaren Wasser der Adria zu nehmen. Ihr Ziel für heute ist die Inselhauptstadt Punat oder die Stadt Krk. Nutzen Sie den freien Abend und schlendern Sie entlang des Hafenbeckens. Abendessen und Übernachtung an Bord.

2. Tag - Insel Krk - Insel Rab

Nach dem Frühstück erfolgt die Abfahrt in Richtung der nächsten Insel - Rab. Nach etwa zwei Stunden Fahrt ankern Sie in einer romantischen Bucht. Nutzen Sie die Zeit für ein ausgiebiges Sonnenbad. Am späten Nachmittag erreichen Sie die Insel Rab und können sich auf die anschließende Altstadtführung freuen. Auf einer schmalen, felsigen Landzunge, auf zwei Seiten von Wasser umgeben, erstreckt sich Rab mit seinen markanten Glockentürmen. Drei Straßen durchziehen die Altstadt - die "Untere Straße" (Donja Ulica) mit Cafés und Kneipen, die "Mittlere Straße" (Srednja Ulica) mit Boutiquen, Souvenirshops und Eisdielen, und die "Obere Straße" (Gornja Ulica), die Sie zu den vier Kirchen mit ihren Glockentürmen führt. Übernachtung an Bord im Hafen von Rab.

3. Tag - Insel Rab - Zadar

Sie verlassen die Kvarner Bucht und steuern Zadar an, das Zentrum Nord-Dalmatiens. Nach einem weiteren Zwischenstopp bei dem Inselchen Maun für eine kühle Erfrischung im blauen Wasser der Adria erwartet Sie die Reiseleitung zu einer Führung durch die Altstadt Zadars. Bestaunen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie das Römische Forum, die Rundkirche Sveti Donat (St. Donatus) oder die auf der Welt einmalige Meeresorgel, deren Klang und Melodien einzig von den Wellen bestimmt werden. Die Übernachtung erfolgt in Zadar.

4. Tag - Zadar - Nationalpark Kornati - Zadar-Archipel

Sicher der Höhepunkt unserer Reise - "Am letzten Schöpfungstag wollte Gott sein Werk krönen, und so schuf er aus Tränen, Sternen und Atem die Kornaten", schrieb der irische Schriftsteller George Bernard Shaw (der im Jahre 1925 den Literatur-Nobelpreis erhielt). Die herrliche Natur, die vielen kleinen und großen Inseln (im Volksmund heißt es - "für jeden Tag im Jahr eine Insel"), das wunderbare Meer - all das macht die Kornati-Inseln zu einem einzigartigen Paradies. Sie sind die größte und dichteste Inselansammlung im Adriatischen Meer zwischen den Inseln Dugi Otok im Nordwesten, Žirje im Südosten sowie Pašman, Vrgada und Murter im Norden und Nordosten. Von Zadar aus nehmen wir Kurs auf die Meerenge zwischen den Inseln Ugljan und Pašman und unterqueren die Brücke, die die beiden Inseln verbindet. Weiter geht es in Richtung "Proversa", eine schmale Durchfahrt zwischen den Inseln Dugi Otok und Kornat, die gleichzeitig die Einfahrt in den einzigartigen Nationalpark bildet. Vorbei an zahllosen, überwiegend unbewohnten Inselchen kommen Sie zur Insel Mana, die auf der einen Seite ganz sanft ins Meer abfällt, während die andere Seite von hohen Steilfelsen gekennzeichnet ist. Die Ruinen an der höchsten Stelle der Insel sind keine Überreste historischer Zeiten, sondern Kulissen des Filmes "Raubfischer in Hellas", den Maria Schell Ende der 1950er Jahre hier drehte. Am Nachmittag laufen Sie zur Übernachtung eines der Fischerdörfer des Zadar-Archipels an, zum Beispiel Dugi Otok, Zverinac, Molat oder Olib.

5. Tag - Zadar - Archipel - Insel Lošinj

Sie brechen auf zur Insel Lošinj, die nicht nur dafür bekannt ist, 300 wolkenlose oder nur gering bewölkte Sonnentage jährlich zu haben, sondern auch von dichten Pinienwäldern überzogen ist. Mit etwas Glück werden Sie heute vielleicht Delfine bei ihrem Spiel in den Wellen beobachten können, denn in den Gewässern um die Insel Lošinj leben mehr als 160 vom "Adria Delfin Projekt" registrierte Delfine. Nach einer Badepause erreichen Sie Mali Lošinj, in dessen Hafen Sie den Abend und die Nacht verbringen.

6. Tag - Insel Lošinj - Insel Cres

Heute fahren Sie zur Nachbarinsel Cres, die durch eine Schwenkbrücke in Osor mit Lošinj verbunden ist. Markantes Merkmal der Insel sind die schier endlosen Olivenhaine und unzähligen Schafherden. Nicht umsonst gilt Lammfleisch als eine der Spezialitäten der Insel Cres. Nach der schon selbstverständlichen Badepause steuern Sie den malerischen Ort Cres an, in dessen Hafen Sie auch übernachten. Nutzen Sie die restliche freie Zeit am Abend, um einen Bummel durch die kleinen Gassen der Stadt zu unternehmen.

7. Tag - Insel Cres - Rijeka

Heute heißt es Abschied nehmen von der kroatischen Inselwelt. Von Cres fahren Sie entlang der Ostküste Istriens zurück nach Rijeka. Natürlich wird unterwegs der Anker für eine letzte Abkühlung im Meer geworfen. Die Übernachtung erfolgt im Hafen von Rijeka.

8. Tag - Abreise von Rijeka

Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung bis 9:00 Uhr und die individuelle Rückreise nach Deutschland.

Schiff:

Ihr Motorsegler/-Yacht

Während der Kreuzfahrt übernachten Sie auf einem Schiff der Flotte I.D. Riva. Diese bieten viel Gemütlichkeit und eine familiäre Atmosphäre, was diese Reise zu einem absoluten Erlebnis macht. Auf den Schiffen befindet sich ein Salon, der gleichzeitig als Speiseraum, Bar und Aufenthaltsraum dient. Zusätzlich dazu gibt es außen am Haupt- und Oberdeck in der Regel zusätzliche Sitzmöglichkeiten.

Die Doppel- und Dreibettkabinen Comfort Plus (min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler + 1 Kind) bieten Dusche, WC und Klimaanlage (aus organisatorischen Gründen erhält jeder Gast zwei Handtücher. Bitte bringen Sie Dusch- und Badetücher selbst mit).

Unterbringungshinweis Motorsegler/-yacht und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr. Den Namen des Schiffes erfahren Sie am Anreisetag im Einschiffungshafen durch die Reiseleitung. Wir empfehlen, dass Sie lieber mit Reisetaschen als mit sperrigen Schalenkoffern reisen, da der Stauraum in der Kabine begrenzt ist.

Je nach Bettentyp sind die ca.-Größen der Betten in den Kabinen wie folgt: Etagenbetten: ca. 190 - 200 cm x 80 cm Einzelbetten: ca. 190 - 200 cm x 80 cm Französisches Bett: ca. 190 - 200 cm x 140 cm Die Bettentypen werden vorab nicht bestätigt.

Die Schiffe verfügen über Dusche/WC mit Waschbecken. Dabei handelt es sich teilweise um Nasszellen, die durch eine Tür vom Kabinenraum getrennt sind, aber auf den meisten Schiffen keine Duschwanne, Duschkabine oder -vorhang besitzen. Das Duschwasser läuft dann durch einen einfachen Abfluss im Boden ab.

Reiseverlaufhinweise

Bitte beachten Sie, dass die Zuteilung der Schiffe vor Ort erfolgt und maximal sechs Personen auf einem Schiff zusammen bestätigt werden können. Die Schiffe haben zwischen 6 und 20 Kabinen.

Möchten Sie mit eigenem PKW anreisen, können Sie bei Buchung einen PKW-Parkplatz in einer Parkgarage hinzubuchen (ca. 395 Kuna (ca. 55 €) pro Woche, Änderungen vorbehalten, vor Ort in der Landeswährung Kuna zu zahlen). Bitte geben Sie dies bei der Buchung mit an. Parkplätze für größere Fahrzeuge (Wohnmobile, Busse etc. ab 5 Metern Länge) müssen angefragt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere Service-Mitarbeiter. Die Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit Ihren Unterlagen.

Auf Wunsch wird auf allen Schiffen auch vegetarische oder glutenfreie Kost angeboten - wir bitten Sie jedoch, uns dies bei Buchung unbedingt mitzuteilen. Vegetarische Kost bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass spezielle Menüs zubereitet, sondern dass statt Fleisch auch entsprechend mehr Beilagen (Gemüse, Salat) gereicht werden können. Bei glutenfreier Kost bitten wir die Gäste, eigenes glutenfreies Brot, Pasta etc. selbst mitzubringen, da dies in Kroatien schwer erworben werden kann.

Die Zubereitung weiterer spezieller Diätkost ist nicht immer möglich und muss in jedem Fall vor der Buchung mit uns abgesprochen werden.

Die Getränke werden auf dem Schiff nach Verbrauch abgerechnet; ca.-Preise sind 2.50 € für 0.5 l Mineralwasser oder Softdrinks, 3 € für 0.3 l Bier und ab 15 € für eine Flasche Wein (Änderungen vorbehalten, vor Ort zu bezahlen).

Die Bordsprache ist Deutsch und Englisch.

Je nach Auslastung kann die Route auch in umgekehrter Reihenfolge stattfinden. Änderungen des Reiseverlaufs vorbehalten.